



Признание секретаря СНБО: В подрывах Крымского моста есть "рука" СБУ

Служба безопасности Украины причастна к обоим подрывам Крымского моста. Это подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



В эфире Национального телемарафона он подтвердил, что сотрудники СБУ принимали участие в обеих операциях по подрыву Керченского моста.



Так, комментируя действия Украины по деоккупации своих территорий, в частности Крыма, и блокированию российскими кораблями Черного моря, Алексей Данилов заявил, что блокирование агрессорами Черного моря является пренебрежением не только к Украине со стороны России, а это пренебрежение к этому мировому обществу, поскольку пользование водами – это международное право. Россия оскверняет все международные права, в том числе, морское право просто потому, что ей так хочется, – подчеркнул он.



"Это для России закончится конечно очень-очень плохо. Вопрос только времени...", – сказал он.



На вопрос, действительно ли Украина уже подтверждает свои заявления, что будет воспринимать российские суда в Черном море как военные цели, Данилов ответил: "Мы периодически не то, что подтверждаем, а громко подтверждаем это своими действиями".



"Наши военные ставят на место" неприкосновенность " многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие в первом и втором случае", – сказал секретарь СНБО.



Алексей Данилов напомнил слова Президента Украины Владимира Зеленского, что война вернется на территорию России.



"Если вы видели те или иные события, которые периодически происходят непосредственно в Москве, имейте в виду, что российские партизаны – они работают на отлично на территории РФ", – отметил Данилов.



Напомним, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину уже дважды были "прилеты" по Крымскому мосту, который россияне построили, чтобы соединить территорию РФ с захваченным полуостровом.



Так, 8 октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар, в РФ заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате загорелся железнодорожный поезд.



26 июля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что разрушение Крымского моста в октябре прошлого года – это одна из реализаций СБУ, напоминает УНИАН.



По мосту ударили также 17 июля, в результате чего была уничтожена часть, где передвигается автомобильный транспорт. После "инцидента" появилась информация о том, что Крымский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. Эти конструкции должны были бы защищать мост от атак надводных и подводных дронов на всей его протяженности.



Как сообщал Mignews, ранее секретарь СНБО заявил, что Украина имеет право на удары по территории РФ оружием собственного производства. Украина не имеет никаких запретов на использование вооружения, разработанного отечественным военно-промышленным комплексом. Он также подтвердил, что Украина наносит удары безэкипажными катерами по российским объектам.