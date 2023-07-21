



Признание Израилем Западной Сахары Марокко станет ударом по Ирану – анализ

Важным шагом для израильско-марокканских отношений стало то, что король Мохаммед VI в среду пригласил премьер-министра Биньямина Нетаниягу посетить королевство. Приглашение поступило после того, как Израиль официально признал суверенитет Марокко над спорным регионом Западной Сахары в начале недели. Решение Израиля также имеет огромное значение из-за его прямого воздействия на деятельность Ирана и его марионетки “Хизбаллі” в Северной Африке, подрывая их усилия по расширению своего присутствия в регионе.



Бывший советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат считает, что “для Израиля важно укрепить свои позиции и присутствие на африканском континенте, особенно в то время, когда Иран и его партнеры пытаются там закрепиться”. По словам советника, признание “является правильным и желательным шагом по нескольким причинам. Это отражает глубокое доверие между Израилем и Марокко и приверженность Израиля развитию теплых отношений между двумя странами и народами”.



“Оно содействует реалистичному решению для этой территории, которое также признали Соединенные Штаты, и служит четким заявлением против сил, противостоящих Марокко, поддерживаемых Ираном и Алжиром”, – говорит он.



Бен-Шаббат полагает, что Израиль может ожидать дальнейшего улучшения отношений между странами.



“Несмотря на впечатляющий прогресс в отношениях между Израилем и Марокко после нормализации, все еще существует большой неиспользованный потенциал в экономической, технологической и политической сферах”, – отмечает советник. !Кроме того, Марокко может сыграть важную роль в привлечении других стран Северной Африки к кругу мира”.



Западная Сахара граничит с Мавританией, которая, как надеется Израиль, также нормализует отношения с ней в рамках соглашений Авраама.



Стремясь сохранить паритет со своим внушительным региональным партнером, Алжиром, Марокко активно увеличивает свои инвестиции в оборону. В течение многих лет Рабат воспринимал Алжир как серьезную угрозу, особенно после разрыва дипломатических отношений с ним в 2011 году. В рамках этих усилий Марокко готовится приобрести у Израиля определенное количество списанных танков “Меркава”. Завершение этой сделки, ожидаемое в ближайшие месяцы, сделает Марокко первым иностранным покупателем этих танков.



Согласно данным издания Foreign Policy, после того, как Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой ​​в обмен на нормализацию отношений с Израилем, Тель-Авив и Рабат закрепили сделку множеством военных и экономических соглашений.



“Алжир рассматривает этот новый роман между Марокко, Соединенными Штатами и Израилем – тремя своими давними врагами – как угрозу своей безопасности”, – пишет издание.



Хотя у Израиля нет дипломатических отношений с Алжиром, согласно базе данных Comtrade Организации Объединенных Наций, импорт Израиля из страны в 2022 году составил 21,38 миллиона долларов. Поэтому, воздерживаясь от официального признания Израиля и публично выражая враждебность, Алжир спокойно продает товары Израилю.



Западная Сахара является основным источником разногласий между Марокко и Алжиром. После того, как Испания вышла из этого района в 1975 году, Марокко и Мавритания заявили о своем суверенитете над территорией. “Фронт Полисарио”, движение, представляющее коренной сахарский народ, также провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и добивался независимости. Алжир поддержал “Фронт Полисарио”, предоставив ему военную помощь, обучение и дипломатическое признание. В конечном итоге Марокко получило контроль над большей частью Западной Сахары, в то время как “Фронт Полисарио” сохранил контроль над некоторыми территориями, что привело к затяжному конфликту.



Конфликт между Марокко и Алжиром подпитывают и идеологические разногласия. Исторически Алжир присоединился к социалистическим и антиколониальным движениям, поддерживая борьбу за самоопределение по всей Африке. Марокко, с другой стороны, поддерживало более тесные связи с западными державами и проводило более прозападную внешнюю политику.



Доктор Иехиэль Лейтер, генеральный директор Иерусалимского центра по связям с общественностью, также считает позитивным жест Израиля в отношении Марокко.



“Марокко имеет протяженную границу с Алжиром, союзником Ирана, который напрямую угрожает ему в военном отношении и поддерживает сепаратистов “Полисарио”. Если бы “Полисарио” достигло своей цели, Западная Сахара стала бы алжирским марионеточным государством, способствуя укреплению иранского прокси”, – считает Лейтер.



По его словам, иранский режим “снабжает Полисарио” зенитными ракетами и беспилотниками через Алжира и “Хизбаллу”. Вместе с КСИР “Хизбалла” также обучает бойцов “Полисарио”. Движение само прикрывает “Аль-Каиду в странах исламского Магриба”.



Марокко также играет ключевую роль в мировом производстве продуктов питания, основным компонентом которых являются удобрения, для производства которых требуются фосфаты. Как отмечает Лейтер, “ 72% известных месторождений фосфатов находятся в Марокко, а 7% – в Западной Сахаре. Если позволить умеренному Марокко быть окруженным враждебными и дестабилизирующими иранскими марионетками, потенциально это может оказать большое влияние на продовольственную безопасность во всем мире”.



“Последствия такой концентрации важнейшего компонента мирового продовольственного снабжения отрезвляют”, – говорит Лейтер. “Если 7% известных в мире месторождений фосфатов (в Западной Сахаре) попадут в руки суверенного субъекта, находящегося под прямым влиянием Ирана, последствия могут быть зловещими. Но гораздо более опасным будет влияние, которое будет оказано на умеренное Марокко с его подавляющим контролем над мировыми запасами продовольствия, окруженное враждебными и дестабилизирующими иранскими марионетками”.



По словам эксперта, “Хизбалла” уже глубоко вовлечена в Западную Африку, и последнее, что нужно этому региону, – это еще одно недееспособное государство, находящееся под влиянием самой значительной в мире террористической организации, занимающейся незаконной торговлей наркотиками”.



“Марокко выступает против фанатичного ислама, экспортируемого аятоллами и их доверенными лицами”, – отмечает он. “Его битва против “Полисарио” и терроризма является также битвой Израиля”.