



"Приверженность Америки безопасности Израиля - непреклонна"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступили с совместными заявлениями для прессы, после встречи в Иерусалиме.



В своем заявлении премьер-министр Нетаниягу поблагодарил Блинкена и сказал, что США и Израиль работают вместе, чтобы помешать ядерному Ирану.



Нетаниягу также намекнул, что намерен заключить мирное соглашение с Саудовской Аравией, "расширяя круг мира" с другими странами за пределами Соглашений Авраама.



Госсекретарь Блинкен выразил соболезнования Нетаньяху и израильскому народу в связи с террористической атакой в ​​пятницу вечером. Он осудил теракт: "Каждый обязан предпринять шаги, чтобы снизить напряженность, а не разжигать ее. Это единственный способ остановить растущую волну насилия, которая унесла слишком много жизней, слишком много израильтян, слишком много палестинцев".



Блинкен подчеркнул: "В контексте этого нападения и эскалации насилия важно, чтобы правительство и народ Израиля знали: приверженность Америки их безопасности остается непоколебимой".



Госсекретарь также намекнул, что Израиль должен работать вместе с США, чтобы оказать помощь Украине перед лицом вторжения России.



"Точно так же, как мы знаем, что Иран поддерживает терроризм против Израиля, Иран поставляет России беспилотники, нацеленные на невинных гражданских лиц. Непрекращающиеся зверства России подчеркивают важность поддержки всех потребностей Украины: гуманитарных, экономических и безопасности, поскольку она храбро защищает свой народ и свое право на существование", - заявил он.