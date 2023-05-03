



Приступ ярости Гидона Саара - из-за юридического советника правительства



Корреспондент 14-го канала израильского ТВ Моти Кастель рассказал подробности вчерашнего скандала на переговорах коалиции и оппозиции по правовой реформе в Доме Президента.



По словам Кастеля, Саар покинул зал заседаний “в приступе ярости”, “с криками и даже воплями” и “хлопнул дверью так, что та чуть не слетела с петель”. Он кричал: Я тут не останусь, куча идиотов!” и “другие слова, которые невозможно повторить в прямом эфире”.



Это произошло после того, как секретарь правительства, Йоси Фухс обвинил его: "Ты не хочешь реформы, ты торпедируешь все”.



По словам Кастеля, причиной взрыва стал вопрос о статусе юридического советника правительства: “Каждый раз, когда ставят вопрос о юридическом советнике, Гидон Саар делает все, чтобы сохранить ее статус”.



Политический обозреватель Яаков Бардуго в эфире радио Галей Исраэль сообщил, что Саар требовал “принятия основного закона о статусе юридического советника”, в котором была бы зафиксирована “обязанность главы правительства выполнять предписания юридического советника”. Бардуго утверждает, что таким образом было бы закреплено положение юридического советника правительства в качестве “реально главы правительства Израиля”.

