



"Пришел проверить инвестиции". Что делал посол Германии на заседании БАГАЦа

Известная израильская журналистка Каролин Глик опубликовала твит, в котором сообщает о том, что на заседание БАГАЦа, посвященное отмене закона об ограничении применения оснований разумности пришел посол Германии.



Глик пишет: “Сегодня посол Германии в Израиле Штефан Зайберт пришел в Верховный суд, чтобы посмотреть, как обстоят дела с его инвестициями.



Германия финансирует 19 из 38 крайне левых политических групп, подписавших петицию с просьбой лишить Кнессет исключительного права на принятие основных законов.



Эти группы используют безумную доктрину радикальных судей о том, что "все можно оправдать", для ведения правовой войны против демократических институтов Израиля.



За последнее десятилетие Германия выделила этим группам 64 млн. шекелей.



Германия любит заявлять, что поддержка Государства Израиль является основой ее национальной идентичности”.



