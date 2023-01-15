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Принятие законопроекта по полномочиям Бен-Гвира отложено
15.01.2023 10:53 Алина Груднева

Принятие законопроекта по полномочиям Бен-Гвира отложено

Принятие законопроекта, устанавливающего полномочия министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира над полицией, будет отложено.

Об этом сообщает радиостанция "Кан Решет Бет".

Уточняется, что работа над второй частью законопроекта, запрошенного Бен-Гвиром, еще не началась, несмотря на то, что с момента формирования правительства прошло уже две недели.

Согласно прогнозу, в ближайшие две недели голосования по законопроекту не будет. Причина заключается в том, что комиссия по внутренней безопасности еще не была создана, и как ожидается, этого не произойдет в ближайшее время. 

Для создания комиссии Кнессета необходимо определить ее полномочия. Процесс должен длиться не менее двух недель.
 

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