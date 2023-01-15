



Принятие законопроекта по полномочиям Бен-Гвира отложено

Принятие законопроекта, устанавливающего полномочия министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира над полицией, будет отложено.



Об этом сообщает радиостанция "Кан Решет Бет".



Уточняется, что работа над второй частью законопроекта, запрошенного Бен-Гвиром, еще не началась, несмотря на то, что с момента формирования правительства прошло уже две недели.



Согласно прогнозу, в ближайшие две недели голосования по законопроекту не будет. Причина заключается в том, что комиссия по внутренней безопасности еще не была создана, и как ожидается, этого не произойдет в ближайшее время.



Для создания комиссии Кнессета необходимо определить ее полномочия. Процесс должен длиться не менее двух недель.

