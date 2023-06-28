



Принцесса Саудовской Аравии Рима: Королевство хочет, чтобы Израиль процветал

Принцесса, которая является послом в США, говорит, что проект реформ королевства Vision 2030 говорит об объединенном, интегрированном, процветающем Ближнем Востоке, включая Израиль и критикует нынешнюю политику правительства Нетаниягу в отношении палестинцев. Посол Саудовской Аравии в Соединенных Штатах принцесса Рима бин Бандар Аль Сауд заявила, что достижение мирного соглашения между израильтянами и палестинцами согласуется с Vision 2030 – масштабным проектом социальных реформ королевства.



“Мы хотим видеть процветающий Израиль”, – сказала она. “Мы хотим видеть процветающую Палестину. Vision 2030 говорит об объединенном, интегрированном, процветающем Ближнем Востоке, и последний раз, когда я проверяла, там был Израиль. Мы хотим, чтобы экономика Красного моря процветала”.



В разговоре с Андреа Митчелл из NBC на Фестивале идей Аспена в Колорадо, принцесса сказала, что Саудовское королевство уделяет особое внимание интеграции, а не только нормализации отношений с Израилем.



“Мы не говорим о нормализации, мы говорим об интегрированном Ближнем Востоке, объединенном как блок, подобный Европе, где у всех нас есть суверенные права, но у нас есть общие интересы”, – отметила она. “Так что это не нормализация. Нормализация заключается в том, что вы сидите там, а я сижу здесь, и мы как бы сосуществуем, но по отдельности. Интеграция означает, что наши люди сотрудничают, наши предприятия сотрудничают, а наша молодежь процветает”.



Принцесса Рима подчеркнула, что политика правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу в отношении палестинцев препятствует усилиям по достижению всеобъемлющего мира в регионе. Принцесса выразила обеспокоенность по поводу нынешнего подхода израильского правительства к ПА, назвав его “чрезвычайно тревожным”. Она сказала, что “поселения создают проблемы, которые необходимо решать”.



Принцесса Рима подчеркнула важность справедливого и достойного образа жизни для обеих сторон в качестве предварительного условия для любого разрешения конфликта. Она подчеркнула, что ни израильские, ни палестинские матери не радуются гибели людей, вызванной конфликтом. Посол подчеркнула, что “продолжительность конфликта чрезмерна”, и призвала к своевременному и справедливому урегулированию.



Принцесса Рима также заявила, что она кровно заинтересована в прекращении израильско-палестинского конфликта, сославшись на усилия своего отца, принца Бандара бин Султана Аль Сауда, который был посланником Эр-Рияда в Вашингтоне более двух десятилетий, до 2005 года.



Она также обсудила сообщения Саудовской Аравии о поддержке США в развитии их ядерной программы, что было упомянуто как важное условие для укрепления отношений с Израилем. Принцесса также упомянула, что Эр-Рияд “работает над открытием” своего посольства в Тегеране после восстановления связей между Саудовской Аравией и Ираном.



“Мы с политикой США, особенно когда речь идет о региональной деятельности на Ближнем Востоке”, – отметила она. “Дипломатия с Ираном дает еще один способ снизить напряженность в регионе. Вы не хотите, чтобы ядерный Иран указывал на нас, остальных. Вы не хотите, чтобы мы тыкали и подталкивали. Вы не хотите, чтобы Израиль тыкал и подталкивал. Вы не хотите, чтобы иранцы целились в Израиль. Вы не хотите ничего из этого".