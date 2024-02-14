



Принц Уильям заменит больного раком короля на важном мероприятии

Пока британский король Чарльз III проходит лечение рака, отказавшись от публичных мероприятий, его сын, принц Уэльский Уильям может заменить его на службе Великого четверга, во время которой монарх обычно омывает ноги подданным и раздает специальные монеты.



По данным Daily Mail, эта задача напомнит принцу о его судьбе и о том, насколько сильно его будущее связано с христианской верой.



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Дело в том, что англичане с каждым годом все больше беспокоятся относительно того, предан ли англиканской церкви будущий наследник престола. В отношении его отца ни у кого не может быть никаких сомнений, как не было сомнений и в отношении его бабушки, покойной королевы Елизаветы.



"Существует мало свидетельств его (Уильяма) собственных религиозных убеждений, хотя он был крещен в младенчестве. Ораторское мастерство не является сильной стороной Уильяма, это правда. Он предпочитает практические действия. Если есть свидетельства его интереса к вере, так это его прочные связи с религиозными организациями, которые работают на низовом уровне, помогая бездомным. В таких вещах он увлечен", - сказано в сообщении.



Уточняется, что благотворительной деятельности Уильяма оказалось недостаточно, чтобы предотвратить слухи о том, что он может разорвать связи с англиканской церковью, когда наследует престол.