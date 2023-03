Принц Уильям тайно посетил военную базу вблизи украинской границы

Принц Уильям совершил тайную поездку в Польшу, чтобы лично поблагодарить польские и британские войска, поддерживающие Украину. В частности, он посетил военные базы в Жешуве, которые всего в 90 км от границы с Украиной. Об этом сообщает Sky News.



По соображениям безопасности визит держался в секрете до тех пор, пока принц не покинул базу.



Принц Уильям встретился с министром обороны Польши Мариушом Блащаком и военнослужащими территориальных сил обороны Польши, чтобы узнать о поддержке, которую они оказывают Украине, похвалив их "страсть" и "решимость защищать наши общие свободы".



Принц также встретился с британскими солдатами, дислоцированными в этом регионе, и поинтересовался их опытом работы в Польше и поддержки Украины.

Принц Уильям также посетит Варшаву и центр размещения, который помогает украинским семьям, бежавшим от войны.



Кроме того, в рамках двухдневной поездки принц Уильям возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Варшаве. Этот жест повторяет визит покойной королевы и герцога Эдинбургского, которые возложили венок в 1996 году.



Принц Уэльский также должен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой в президентском дворце.

William Prince of Wales makes a surprise visit to Poland to visit Polish and British troops near the border with Ukraine #Royals #Poland #PrinceofWales #PrinceWilliam #Ukraine pic.twitter.com/KdM7SUIqgs