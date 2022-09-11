



Принц Уильям лично прокомментировал смерть Елизаветы II

Принц Уильям впервые лично прокомментировал смерть Королевы Великобритании Елизаветы II.



"В четверг мир потерял выдающегося лидера, чья преданность стране, Королевству и Содружеству была абсолютной. В ближайшие дни так много будет сказано о значении ее исторического правления. Но я потерял бабушку," – заявил принц Уэльский.



"И хотя я буду оплакивать ее потерю, я тоже чувствую себя невероятно благодарным. Я чувствовал мудрость и утешение королевы, начиная свой пятый десяток лет", - добавил он.