Принц Салман призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел телефонные переговоры с председателем ПА Махмудом Аббасом относительно последних событий в Израиле и Газе.
Он в очередной раз призывал к немедленной деэскалации.
По словам кронпринца Салмана, королевство прилагает все усилия для взаимодействия со всеми сторонами, чтобы "остановить продолжающуюся эскалацию и предотвратить ее дальнейшее распространение в регионе".
Он подчеркнул важность сохранения жизней мирных жителей. Также он выразил поддержку палестинцам в их "стремлении к осуществлению своих законных прав".