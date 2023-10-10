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Принц Салман призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке
10.10.2023 17:22 Алина Груднева

Принц Салман призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел телефонные переговоры с председателем ПА Махмудом Аббасом относительно последних событий в Израиле и Газе.

Он в очередной раз призывал к немедленной деэскалации.

По словам кронпринца Салмана, королевство прилагает все усилия для взаимодействия со всеми сторонами, чтобы "остановить продолжающуюся эскалацию и предотвратить ее дальнейшее распространение в регионе".

Он подчеркнул важность сохранения жизней мирных жителей. Также он выразил поддержку палестинцам в их "стремлении к осуществлению своих законных прав".
 

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