



Принц Салман призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел телефонные переговоры с председателем ПА Махмудом Аббасом относительно последних событий в Израиле и Газе.



Он в очередной раз призывал к немедленной деэскалации.



По словам кронпринца Салмана, королевство прилагает все усилия для взаимодействия со всеми сторонами, чтобы "остановить продолжающуюся эскалацию и предотвратить ее дальнейшее распространение в регионе".



Он подчеркнул важность сохранения жизней мирных жителей. Также он выразил поддержку палестинцам в их "стремлении к осуществлению своих законных прав".

