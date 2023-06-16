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Принц Эдвард встретился с украинскими военными в Великобритании. Фото
16.06.2023 21:26 Раиса Вовк

Принц Эдвард встретился с украинскими военными в Великобритании. Фото

Герцог Эдинбургский принц Эдвард встретился с украинскими военными, проходящими курс тренировки в рамках операции INTERFLEX в Великобритании. Об этом говорится в Twitter Королевской семьи.
 
INTERFLEX – это многонациональная операция, обучающая украинских новобранцев навыкам, необходимым для выживания и ведения эффективного боя на фронте.
 
Операция проводится девятью странами-партнерами, кроме Великобритании к ней присоединились Австралия, Новая Зеландия и Канада, входящие в состав Содружества.
 
Принц Эдвард надел форму Королевских ВВС и наблюдал за тем, как военные учились передвигаться и оказывать помощь раненым. 





 

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