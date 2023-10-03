



Примирения с Бен Гвиром пришлось искать ночью

Вчерашнее очередное заседание по безопасности без министра национальной безопасности, а также резонанс, который в итоге получился в израильской прессе, заставили Нетаниягу срочно прервать свой отпуск и вернуться в свою резиденцию для встречи с Беном Гвиром.



В правительстве прекрасно понимают, что Бен Гвир сегодня, по сути, является обладателем “золотой карты”. При выходе Оцма йегудит из коалиции страна дружно марширует на следующие выборы.



В итоге встреча министра национальной безопасности и Нетаниягу длилась довольно долго. Столь нашумевшее дело тюрьмы Рамон стало “повесткой дня”. Бен Гвир потребовал ужесточения содержания террористов в тюрьмах. Скорей всего также обсуждались и прочие проблемы, которые привели к столь затянувшемуся недопониманию внутри коалиции.