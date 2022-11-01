



Применит ли Путин ядерное оружие: прогноз Бориса Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не верит в то, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине.

Такое заявление он сделал в интервью Sky News.

"Я не думаю, что он это сделает, он был бы сумасшедшим, если бы сделал это", - отметил он.

По словам Джонсона, применение ядерного оружия обернулось бы для России катастрофой, а Путин бы потерял кредит доверия собственных граждан.

"Многие хотят дать Путину определенный кредит доверия. Этого не станет, как только он сделает нечто подобное. Он также существенно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", - отметил Джонсон.