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Применит ли Путин ядерное оружие: прогноз Бориса Джонсона
01.11.2022 20:46 Алина Груднева

Применит ли Путин ядерное оружие: прогноз Бориса Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не верит в то, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине.

 
Такое заявление он сделал в интервью Sky News.
 
"Я не думаю, что он это сделает, он был бы сумасшедшим, если бы сделал это", - отметил он. 
 
По словам Джонсона, применение ядерного оружия обернулось бы для России катастрофой, а Путин бы потерял кредит доверия собственных граждан.
 
"Многие хотят дать Путину определенный кредит доверия. Этого не станет, как только он сделает нечто подобное. Он также существенно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", - отметил Джонсон.

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