



Приказ гендиректора Министерства по делам религий: религиозные службы не бастуют

Председатель Религиозных советов Шломо Танами в понедельник обратился к Министру по делам религий, депутату Кнессета Михаэлю Малкиэли и генеральному директору министерства Иегуде Авидану с требованием, чтобы работники религиозных служб продолжали свою деятельность, а не присоединиться к забастовке, объявленной председателем Гистадрута Арноном Бар Давидом в знак протеста против правительства.



В своем обращении Танами перечислил три причины неприсоединения: неуведомление за 14 дней до забастовки, время забастовки приходится в разгар подготовки к празднику Песах, а также жизненно важная роль религиозных служб в обрядах погребения и мицвы.



В ответ на это генеральный директор Министерства по делам религий Иегуда Авидан сообщил главам религиозных служб, что их работники не будут принимать участие в забастовке.



В своем письме Авидан писал: "В эти дни накануне Песаха перед вами лежит много работы и много задач, чтобы народ Израиля мог праздновать Песах как положено. Невозможно остановить деятельность, которую обеспечивают религиозные службы без ущерба для оптимальной подготовки, необходимой для празднования Песаха".



В конце своего письма гендиректор министерства просил проследить за тем, чтобы все работники религиозных служб явились на работу, чтобы она продолжалась планово и в полном объеме.

