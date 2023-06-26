



Пригожинские каналы: завтра министром обороны назначат А. Дюмина

Каналы, ранее “вещавшие в сетке Пригожина” переключились на поддержку тульского губернатора Александра Дюмина. По их информации, его “уже завтра” назначат министром обороны.



"Шойгу и Герасимов в течение самого ближайшего времени должны подать в отставку". Такое предположение сделано в телеграм-канале "Россия в Telegram".



Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске.



В 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники.



В 2009 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, а в 2013 году – прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.



С 1994 по 1996 г. – инженер Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.



В 1996-2013 гг. - проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны. Обеспечивал участие Президента России в различных мероприятиях как внутри страны, так и за границей, включая саммиты «Группы восьми», «Группы двадцати», ШОС, АТЭС и т.д.



С 2013 по 2016 г. – заместитель начальника Главного управления Генерального штаба, начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, заместитель Министра обороны Российской Федерации.



2 февраля 2016 г. назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области.



18 сентября 2016 г. избран губернатором Тульской области.



Генерал-полковник. Герой России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, а также различными медалями.





