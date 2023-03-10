



Пригожина отключили от спецсвязи с органами власти России

Основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его отключили от специальной связи с органами российской власти после публичных призывов предоставить его бойцам снаряды, сообщают СМИ.



Но, по словам Пригожина, его это не остановит.



“Для того чтобы я прекратил просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуски в ведомства, ответственные за принятие решений, — сказал владелец ЧВК “Вагнер”.



От заявил, что сейчас у него есть возможность просить дополнительные поставки снарядов только через СМИ, чем он и намерен заняться.



Ранее основатель ЧВК "Вагнера" очень много раз публично обвинял российское военное руководство в том, что его наемникам не дают боеприпасы, которые есть на складах.





