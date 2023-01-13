



Пригожина лишили возможности набирать зеков

Российские каналы сообщают о том, что Е.Пригожину больше не дают ездить по колониям и тюрьмам с целью набора в ЧВК Вагнер:



Появились первые сообщения о том, что Пригожин прекратил свои поездки по российским колониям и теперь лишен возможности набирать добровольцев из российских зэков. Это первая аппаратная «потеря» набирающего обороты в российской политике главы ЧВК «Вагнер». Более того, кое-кто из губернаторов, которые провели новогодние праздники в компании Пригожина, получили тревожные сигналы из Кремля.



Российская система власти, похоже, почувствовала угрозу от набирающей силы ЧВК «Вагнер». Пригожина отсекают от каналов влияния и возможностей.