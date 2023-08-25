



Пригожин жив, он инсценировал свою смерть, — Daily Mail

На фоне сообщений о гибели в авиакатастрофе под Москвой известного вагнеровского полевого командира Евгения Пригожина выяснилось, что главарь наемников был объявлен погибшим в другой авиационной катастрофе 2019 года, но появился три дня спустя, пишет Daily Mail.



Как известно, Пригожин был включен российскими властями в число 10 пассажиров самолета, в результате крушения которого погибли все находившиеся на борту люди, - спустя два месяца после того, как он возглавил недолговечную группировку против Москвы.



Однако до сих пор нет подтверждения того, что Пригожин, который был занозой в боку Владимира Путина с самого начала войны на Украине, погиб в авиакатастрофе.



И это уже не первый случай, когда Пригожин объявляется погибшим в авиакатастрофе, а через три дня вновь появляется живым и невредимым, что заставляет некоторых задаться вопросом, может ли вагнеровский военачальник "восстать из мертвых" во второй раз.



В октябре 2019 года в Демократической Республике Конго потерпел крушение военный самолет Ан-27, на борту которого находились восемь человек. Тогда сообщалось, что Пригожин находился на борту и был среди погибших, но через три дня выяснилось, что он жив.



Кейр Джайлс из аналитического центра Chatham House заявил, что известно, что многие люди изменили свое имя на Евгений Пригожин в рамках его попыток запутать свои путешествия и защитить себя от покушения. Не будем удивляться, если в скором времени он появится в новом видеоролике из Африки", - сказал он.



Это произошло после того, как появились кадры, на которых Пригожин разговаривает со своим заместителем командира "Вагнера", который, по некоторым данным, также является одним из погибших в последней авиакатастрофе, и говорит, что "смерть - это не конец" и "мы все попадем в ад".



На видеозаписи Дмитрий Уткин говорит Пригожину: "Смерть - это не конец, это только начало чего-то другого", на что командир "Вагнера" отвечает: "Да, мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими".



Хотя официального подтверждения гибели Пригожина не было, сторонники военачальника заявили, что он мертв, и назвали его героем и патриотом, погибшим, по их мнению, от рук неизвестных, которых они назвали "предателями России".



Однако Следственный комитет России, занимающийся расследованием авиакатастрофы, сегодня утром подтвердил, что в результате катастрофы погибли 10 человек, при этом Пригожин не упоминался.

