



Пригожин жив и планирует отомстить, - Daily Mail

Российский политолог Валерий Соловей заявил, что военачальник Евгений Пригожин жив, а в авиакатастрофе на прошлой неделе погиб его двойник, пишет Daily Mail.



По словам Валерия Соловья, Пригожин “жив, здоров и свободен” в неназванной стране.



Пригожин сейчас замышляет месть, считает политолог, бывший профессор престижного московского Института международных отношений (МГИМО).



Соловей говорит, что власти солгали о ДНК Пригожина, найденной на месте крушения в Тверской области, хотя знают, что попытка убить лидера “Вагнера” провалилась, потому что в самолет сел двойник.



"Во-первых, самолет, на котором должен был лететь Евгений Пригожин, был сбит российской системой ПВО", - сказал он, оспаривая утверждения американской разведки о том, что самолет был уничтожен взрывом на борту.



"Взрыва на борту не было. Его сбили снаружи. Секретная операция по нанесению этого удара была разработана в Совете безопасности [России] и санкционирована лично президентом России [Владимиром Путиным] ", - считает эксперт.



Соловей заявил, что раскроет предполагаемую страну нахождения Пригожина в начале следующего месяца.



По словам политолога, у Пригожина есть доступ к биткойнам на сумму 1,6 миллиарда фунтов стерлингов — фонду, который он будет использовать для нанесения ответного удара.



