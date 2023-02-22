



Пригожин: Заявление Минобороны РФ – плевок в сторону ЧВК Вагнера

Министерство обороны РФ ответило Евгению Пригожину, заявившему, что ЧВК Вагнера, участвующая в боях на востоке Украины, испытывает “полный снарядный голод”. В распространенном пресс-службой Минобороны РФ сообщении говорится об “экзальтированных заявлениях о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов”.



По заявлению министерства, командование уделяет приоритетное внимание вопросу обеспечения всем необходимым “добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений”.



“Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет”, — заявили в Минобороны. В ближайшее время, говорится в заявлении, “будут удовлетворены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль, а также начнутся поставки по заявкам на март”.



“Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, — контрпродуктивны и играют только на пользу врагу”, — подчеркивается в заявлении Минобороны РФ.



Имя Евгения Пригожина и название созданной им ЧВК Вагнера в заявлении Минобороны не упоминаются.



Пригожин оперативно прокомментировал заявление Минобороны, назвав его “публичной перепиской”. ЧВК Вагнера, по словам Пригожина, “недополучает 80% боеприпасов, от требуемых для выполнения боевых задач”. Заявление Минобороны он назвал “плевком в сторону ЧВК Вагнера” и “попыткой скрыть свои преступления перед бойцами, которые совершают подвиг”. Боеприпасов, по словам Пригожина, нет, также не поставлены и саперные лопатки.



“Если будете давать боеприпасы – давайте, а не рассказывайте об этом в СМИ», – сказал Пригожин.

