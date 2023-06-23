



Пригожин заявил, что написал в Следком заявления на Шойгу и Герасимова

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.



Пригожин сообщил об этом некоему изданию “Глас народа”, которое просило его прокомментировать появление в сети заявления, якобы написанного бизнесменом.



СК о получении такого заявления не сообщал.



“Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку”, – цитирует Пригожина его пресс-служба.



Сегодня Пригожин также опубликовал видео, в котором критикует Минобороны и обвиняет ведомство в том, что оно “обманывает президента”. По словам Пригожина, российские военные в Украине “умываются кровью”, ВСУ успешно наступают, а в российской армии “управления никакого нет”.