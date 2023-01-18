



Пригожин: youtube - информационная чума, его пользователи будут наказаны

Американский видеохостинг YouTube является информационной чумой нашего времени, поэтому его необходимо заблокировать. С таким заявлением выступил предприниматель Евгений Пригожин.



Журналисты обратили внимание, что бизнесмен отправлял обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность видеохостинга YouTube и заблокировать его на территории страны. Однако западная платформа продолжает работать в России.



Евгений Пригожин назвал две причины, по которым ресурс не хотят блокировать на территории РФ. Его комментарий опубликован на официальной странице компании «Конкорд».



«YouTube – информационная чума нашего времени. Есть две причины, почему при этом его не закрывают. Вторая причина – существует абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео и негде его хранить, но об этом отдельно. А первая и главная причина — у нас сегодня на Старой площади в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали Путина и за то, что мы вообще жили на этой земле», — сказал предприниматель.



Он подчеркнул, что такой сценарий никогда не реализуется. Перед США мало просто унизиться – это нужно делать так, чтобы «Вашингтону нравилось».

«Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда "Вагнера". Те, кто против закрытия YouTube — это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян», — отметил Пригожин.



Бизнесмен в заключении «по секрету» сказал одну вещь, которая может сильно не понравиться противникам России. По его словам, в ближайшее время видеохостинг YouTube все равно будет закрыт.



«А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — добавил предприниматель.