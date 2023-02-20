



Пригожин: Я должен “извиниться и повиниться”, чтобы получить снаряды

Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что его военная компания испытывает “полный снарядный голод” и призвал Минобороны РФ выделить ЧВК боеприпасы “в нужном количестве, которые есть на складах”. Такой комментарий бизнесмена распространила его пресс-служба.



“Вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенными. Это серьезнейшая проблема. Причем, боеприпасы в стране есть”, – сказал Пригожин.



По его словам, он не может решить вопрос с поставками боеприпасов, “несмотря на все свои знакомства, связи”. Также Пригожин заявил, что ему сообщили, что у него “непростые отношения” с людьми “наверху”, поэтому он должен “извиниться и повиниться”, и тогда наемники ЧВК Вагнера получат боеприпасы.



“Перед кем извиниться? Кому повиниться? 140 миллионов русских, пожалуйста, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже, чем это происходит сегодня?” – недоумевает Пригожин.



Бизнесмен добавил, что, когда российскими войсками, воюющими в Украине, в конце 2022 года командовал генерал армии Сергей Суровикин, у военной компании “не было проблем с боеприпасами, даже несмотря на то, что промышленность скрипела”.



“Я не тыкаю вам в нос тем, что вы сидите завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды, и отправляете своих дочек, внучек и Жучек отдыхать по Дубаям. Не стесняясь ничего. В тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте. Я просто прошу – дайте боеприпасы!” – добавил Пригожин.