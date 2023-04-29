



Пригожин: ВСУ пока что не пойдут танками на Москву

Вооруженные силы Украины в обозримом будущем "не пойдут танками" на Москву.



В этом с уверенностью сказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью российскому журналисту Семену Пегову.



"Никто идти в Москву не собирается, Бахмут надо брать", - сказал он.



Пригожин считает несправедливыми рассказы о том, что США уговорят украинцев при контрнаступлении остановиться.



"И может быть, президент Украины Владимир Зеленский выйдет и скажет, что дальше не надо идти, - поляки пойдут, кто угодно пойдет. Да кому Россией не полакомиться-то. В нашей истории сколько раз это было. И каждый раз доходили до Москвы, а потом разворачивались", - добавил он.