



Пригожин впервые подвел итоги "марша" и пообещал "следующие победы"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его "марш справедливости" был нацелен против предателей, и сейчас он ожидает "следующие победы на фронте". Аудио было опубликовано Телеграм-каналом "Grey zone", которое российские медиа называют близким к группировке "Вагнер".



Пригожин заявил, что "вагнеровский "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества".



"И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте", - сказал он.



О каких именно "наших" идет речь, он не уточнил. Когда именно было записано аудио, тоже неизвестно. Также Пригожин ничего не сказал о своем местонахождении.



Напомним, вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".