



Пригожин в Африке: глава “Вагнера” записал видео из пустыни

Основатель российской "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение якобы из Африки, где он воюет "за справедливость и счастье" африканских народов.



Видео опубликовал Telegram-канал “Разгрузка Вагнера“.



В видеообращении Пригожин отметил, что температура воздуха там, где он находится, +50 °C.



"Все как мы любим. "ЧВК Вагнер" проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку – еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, "Аль-Каиду" и других бандосов", - говорит на видео Пригожин.



Это первое видео Пригожина после мятежа в России.





