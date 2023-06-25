



Пригожин уедет в Белоруссию

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин уедет в Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным», — сказал представитель Кремля журналистам. Он рассказал, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него будет прекращено.



Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с Евгением Пригожиным о прекращении попытки мятежа. Глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России и объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.



Позже президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за работу по деэскалации ситуации вокруг «Вагнера».