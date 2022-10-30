



Пригожин требует запретить youtube

Бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший свою роль в создании и финансировании активно участвующей в войне в Украине "ЧВК Вагнера", отправил генпрокурору России Игорю Краснову заявление с просьбой заблокировать в стране доступ к видеохостингу Youtube и объявить его владельца, корпорацию Google, нежелательной организацией.



Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину корпорации "Конкорд". Она опубликовала скан письма прокурору.



Как пишет Пригожин, YouTube "наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил". По его мнению, сервис является орудием "информационной войны", которую якобы ведут с Россией США, и проводит "последовательную политику цензуры для русских каналов".



Как утверждает Пригожин, на Youtube публикуются "русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы". Google предлагается признать нежелательным, поскольку он, как утверждается, "распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства".