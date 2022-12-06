



Пригожин требует заблокировать youtube

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, который вербует уголовников для войны на территории Украины, потребовал, чтобы генпрокуратура проверила деятельность видеохостинга YouTube. По его мнению, компания "распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства". Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила его пресс-служба.



Пригожин направил генеральному прокурору РФ Краснову Игорю обращение с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга Youtube, а также рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности американской компании Google LLC, распространяющей информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства", - говорится в сообщении.

Работа компаний на территории РФ, по мнению господина Пригожина, "создает угрозу массового нарушения общественного порядка".