



Пригожин: "Среди бойцов ЧВК "Вагнер" "петухов" нет"

Основатель ЧВК "Вагнер" предприниматель Евгений Пригожин заявил, что в ЧВК берут не всех заключенных.



Как сообщает 72.ru, некоторые тюменские осужденные с "низким социальным статусом" пожаловались, что не всех берут на "спецоперацию" в Украине. Журналисты обратились к Пригожину за комментарием.



"Тюремные правила говорят о том, что с лицами с низким социальным статусом (по лагерным формулировкам "петухами", "обиженными", "опущенными", "форшманутыми", "гребнями") не надо здороваться, чифирить, брать у них какие-либо вещи в пользование, спать с ними в одном проходе или на одной шконке. Остальные заключённые все вместе общаются и живут одним социумом, "петухи" же - отдельно. Потому что жизнь диктует новые условия, и не определено, в падлу ли подавать "петуху" пулеметную ленту или перебинтовать раненого "гребня". Для того чтобы избежать данных неудобств, мы не берем "петухов" в ЧВК "Вагнер". Мы рекомендовали сформировать из них отдельную "петушиную дивизию", которая, несомненно, проявит высокий боевой дух", - заявил Пригожин.



Основатель ЧВК, которого еще называют "поваром Путина", добавил: "Если коротко, среди бойцов ЧВК "Вагнер" "петухов" нет, а информацией о других подразделениях я не обладаю"