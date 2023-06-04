



Пригожин собрался мстить за жителей Белгородчины

Глава ЧВК задал ряд нелицеприятных вопросов и пообещал отомстить за погибших жителей Белгородчины.



“Губернатор Гладков в официальных каналах заявил о том, что в субботу пять жителей Белгородской области погибли, еще 16 получили ранения”, – сказал Пригожин. “Для чего мы брали Бахмут и переименовывали его в Артемовск? Для чего десятки тысяч людей, наших русских парней, гибнут, продвигаясь к западу? Для того чтобы мы начали отдавать шаг за шагом куски Белгородской области, нашей исконно русской земли?”



“Почему все молчат по поводу гибели этих мирных граждан? Где генерал Лапин? Где Шойгу? Где Герасимов? Где их объяснения перед русским народом, что мы отдаем на растерзание мирных граждан и наши территории? Когда закончится это молчание и попытка замылить судьбы русских людей?” – добавил он. “Назовите нам их имена и фамилии, назовите место и дату, где будет погребение, для того чтобы мы могли снять головные уборы и почтить их память, а после этого решить, как и когда мы будем мстить”.