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пригожин вагнер
03.06.2023 14:19 Алина Груднева

Пригожин сказал, куда дальше отправятся воевать "вагнеровцы"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, объявивший ранее о выводе 99% своих наемников из Бахмута, сделал анонс по поводу дальнейшей работы.

Соответствующую аудиозапись с его комментарием в ответ на запрос журналистов опубликовала его пресс-служба.

По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" может отправиться на "защиту" охваченной боями Белгородской области.

Он пояснил, что "вагнеровцы" отправятся в регион в том случае, если с задачей не справится министерство обороны РФ.

"Ожидать приглашения и спрашивать разрешения не будем", - добавил он.
 

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