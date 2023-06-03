



Пригожин сказал, куда дальше отправятся воевать "вагнеровцы"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, объявивший ранее о выводе 99% своих наемников из Бахмута, сделал анонс по поводу дальнейшей работы.



Соответствующую аудиозапись с его комментарием в ответ на запрос журналистов опубликовала его пресс-служба.



По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" может отправиться на "защиту" охваченной боями Белгородской области.



Он пояснил, что "вагнеровцы" отправятся в регион в том случае, если с задачей не справится министерство обороны РФ.



"Ожидать приглашения и спрашивать разрешения не будем", - добавил он.

