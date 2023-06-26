



Пригожин рассказал о том, почему развернул колонны



В момент подхода к Москве первого штурмового отряда стало понятно, что конфликт может привести к множеству жертв, поэтому было принято решение развернуть колонны бойцов в обратном направлении. С таким заявлением выступил бизнесмен Евгений Пригожин в 11-минутном аудиосообщении. Это был первый выход Пригожина на связь с момента окончания мятежа.



"ЧВК "Вагнер" является, пожалуй, самым опытным и боеспособным подразделением в России, а возможно, и в мире. В результате интриг, непродуманных решений это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года.

Никто не согласился подписывать контракт с Министерством обороны, поскольку все знают из текущей обстановки, что это приведет к полной потере боеспособности. Опытные бойцы, опытные командиры будут размазаны, пойдут на "мясо", - заявил Пригожин.



«Когда первый штурмовой отряд подошел к Москве, стало очевидно, что прольется много крови, поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы хотели сделать достаточна и развернули наши войска в обратном направлении», — сообщил Евгений Пригожин, аудиозапись с заявлением была опубликована в telegram-канале его пресс-службы. Он добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил возможность его армии работать в законном статусе, и бизнесмен принял решение отвести бойцов в полевые лагеря.



«Мы сожалеем о том, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам… [Есть] несколько раненых и двое погибших среди военнослужащих Минобороны, которые присоединились к нам», — заявил Пригожин. Бизнесмен подтвердил свою причастность к негативному исходу мятежа и признал, что такой результат привел к дополнительным расходам и проблемам.



Евгений Пригожин заявил, что некоторые жители российских городов, через которые проходил "марш справедливости" ЧВК "Вагнер", были разочарованы тем, что "мы решили развернуть колонны и все закончить".