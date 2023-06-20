



Пригожин пытается подорвать авторитет минобороны РФ, - разведка Британии

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел на конфронтацию с министерством обороны РФ после того, как глава ведомства Сергей Шойгу приказал всем "воюющим против Украины добровольческим отрядам" до 1 июля подписать контракты с армией. Об этом сообщает управление разведки минобороны Великобритании в Twitter.



Отмечается, что 19 июня глава Вагнера заявил, что ждет ответа от минобороны России по поводу "контракта" собственной разработки, который он передал в ведомство тремя днями ранее.



Это произошло после ультиматума минобороны ЧВК "Вагнер" и другим "добровольческим формированием" подписать контракты из министерством до 1 июля.



"Хотя содержание документа Пригожина не было обнародовано, акт его вручения повышает ставки и, скорее всего, является очередной сознательной попыткой подорвать авторитет официальных военных властей. Тон Пригожина по поводу минобороны стал однозначно конфронтационным. Минобороны почти наверняка считает это очень неудачным в то время, когда оно борется с контрнаступлением Украины", - отметили в британской разведке.