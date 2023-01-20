



Пригожин публикует фото раненой в Соледаре журналистки Анастасии Елсуковой

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ранение журналистки Readovka Анастасии Елсуковой и показал ее фото. По его словам, Елсукову прооперировали, ее жизни ничего не угрожает. Заявление Пригожина опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы «Кепка Пригожина».



Он уточнил, что инцидент случился в пятницу около 10:40 внутри здания железнодорожного вокзала Соль. Елсукова и группа охранения ЧВК «Вагнер» попали под минометный обстрел, журналистка получила осколочные ранения левого колена.



«Она была эвакуирована, после чего прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер». В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ», - рассказал Пригожин.



Ранее сообщалось, что Елсукова находилась с редакционным заданием в составе группы военкоров, когда вся группа попала под обстрел.