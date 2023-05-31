



Пригожин просит прокуратуру расследовать “преступление” руководства Минобороны

Евгений Пригожин , глава ЧВК “Вагнер”, заявил в среду, что обратился в прокуратуру с просьбой расследовать, не совершали ли высокопоставленные российские военные чиновники какие-либо “преступления” до или во время войны в Украине. Об этом пишет Reuters.



Запрос Пригожина является его самым вопиющим публичным вызовом на сегодняшний день высшему военному руководству РФ министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.



61-летний ресторатор, ставший наемником, провел месяцы, оскорбляя Шойгу и Герасимова, которые возглавляют военные действия России, за предполагаемое предательство. Ни один из них не ответил публично на его критику.



“Сегодня я направил письма в Следственный комитет и прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести проверку по факту совершения преступления при подготовке и в ходе проведения СВО высших должностных лиц Минобороны“, — цитирует агентство Пригожина.



Отмечается, что эти письма не будут опубликованы в связи с тем, что этим будут заниматься следственные органы.



Министерство обороны РФ отказалось от немедленных комментариев.



В заявлениях на этой неделе Пригожин сказал, что продолжает информировать высшее руководство страны о проблемах, и раскритиковал высокопоставленных кремлевских чиновников за то, что они блокировали освещение в СМИ его и его частной армии.



Пригожин не бросает прямой вызов Путину, а скорее играет роль шута и действует с одобрения тех, кто встревожен тем, как военные ведут войну, сообщили Reuters чиновники, дипломаты и аналитики.



