



Пригожин просит права лично расстрелять Невзорова



Владелец ЧВК Вагнер Е.Пригожин дал большое интервью. в котором поведал о “коррупционных связях” Станислава Белковского и Александра Невзорова со своим заклятым врагом - петербургским губернатором Бегловым.



Среди прочего, Пригожину задали вопрос: "Около месяца назад Вы заявляли, что таких болтунов как Невзоров, за их слова тоже надо судить за измену Родине. Что Вы тогда имели ввиду?"



"Спасибо, что напомнили. Пользуясь случаем, хочу сказать, что я планировал отправить заявление с просьбой проверить деятельность Невзорова* по факту госизмены. Но, понимая, что наш разговор с ним когда-нибудь состоится, решил придержать его для особого случая.

Конечно же, даже в случае, если Александра Глебовича в России заочно осудят и приговорят к 25 годам лишения свободы, для него это, казалось бы, сейчас ничего не значит.



Ан нет. Думаю, что в ближайшее время, в результате череды законопроектов, обсуждений, споров и дискуссий, Россия научится расстреливать своих врагов. А за особые заслуги перед страной мне дадут это право. Не думаю, что к расстрелам сразу будет приложен жесткий регламент. Хочешь, стреляй в голову, хочешь, стреляй в жопу. Александру Глебовичу, я бы мог сказать, что «отстрелим яйца», но зная, что есть закон о запрете пропаганды насилия и жестокости, для «Невских новостей» я перефразирую эти слова: «Мы отщелкнем левую, а потом правую виноградинку». За то, что он, ****** (мелкий пакостник, — прим. ред.), говорил про меня гадости на прошлой неделе.



Рассмотрят ли соответствующие органы возможность привлечения по факту госизмены его друзей, мне пока также не известно.

Кстати, товарищи украинцы, обращаюсь к вам: Если вам нужен парламентарий, чтобы поговорить со мной или ЧВК «Вагнер», присылайте к нам Невзорова*. Как следует из интервью, у нас с ним глубокие связи".