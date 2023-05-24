



Пригожин пророчит в России революцию, как 1917 году

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прогнозирует в России масштабную революцию, подобную той, что была в 1917 году.



Таким образом он в одном из последних интервью прокомментировал поведение детей российской элиты.



"Ни в одной стране дети элиты не позволяют себе столько, сколько позволяют здесь в России. Да, с*ка, вам как не стыдно? Вы возьмите своих отроков за яйца, за косички, на место поставьте. Не только у элиты есть дети. И это раздвоение все, чем может кончиться, это, как в 17-м году, революцией: когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. Их сейчас десятки тысяч, родственников убитых. Наверняка будут сотни тысяч", - возмутился он.



По прогнозу Пригожина, рано или поздно все закончится тем, что "будет в одно мгновение Варфоломеева ночь". Сам основатель ЧВК "Вагнер" пообещал быть "законопослушным".



"Я буду просить, писать, запла́чу. А вот люди отнесутся к этому иначе: они вилы возьмут и на вилах подымут. Вот чем закончится жировство детей элит. Поэтому я рекомендую элите РФ, соберите, с*ка, своих отроков, отправьте их на войну, и когда вы пойдете на похороны, начнете их хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо", - добавил он.

