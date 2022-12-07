



Пригожин прокомментировал задержание дезертира ЧВК Вагнер

Предприниматель Евгений Пригожин, основатель российской ЧВК «Вагнер», прокомментировал журналистам опубликованные со ссылкой на правоохранительные органы сведения о том, что задержанный в Ростовской области вооруженный мужчина якобы является дезертиром из этой структуры.



Речь идет о закрытой оперативной информации, в первую очередь подчеркнул Пригожин. «Необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам», - отметил предприниматель. Расследование будет проведено оперативной группой «Вагнера», заверил он, и результаты будут опубликованы в случае необходимости.