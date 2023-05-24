



Пригожин признал провал армии РФ в Украине и высмеял "денацификацию"

Главарь ЧВК "Вагнер", которая закупила у Китая амуниции на 2 миллиона долларов, Евгений Пригожин заявил, о провале всех целей "спецоперации" и признал украинскую армию одной из сильнейших в мире, сообщают СМИ.



"Спецоперация делалась ради денацификации и демилитаризации. Таким образом, денацификация Украины, о которой мы говорили, сделала Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Это что касается денацификации. Теперь - что касается демилитаризации. Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков – теперь у них 5 тысяч танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот - мы ее очень даже милитаризировали", - заявил Пригожин.



Помимо этого, он публично выступил против возможного применения Россией ядерного оружия в Украине.



"Мы устроили драку. Что такое ядерный конфликт? Вот есть соседи. Они поругались. Ты можешь соседу разбить морду. Можешь разбить посуду. Всякое бывает. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и уе**л его по башке - то это уже такая себе ситуация, странная. Вот ядерная бомба - это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно либо ему п…лей вставить, либо сознаться, что он тебе вставил. Надо на поле боя доказывать свою правоту, а не бегать с топором - ядерной бомбой", - заявил Пригожин.

