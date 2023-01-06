



Пригожин пригрозил Норвегии "восстанием викингов"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил Норвегии возвращением "викингов" из рядов российских наемников.



Об этом сообщила пресс-служба "Конкорд".



По словам Пригожина, в ЧВК в настоящее время состоят на службе 67 граждан Норвегии, из которых двое имеют двойное гражданство с РФ, и еще один - с США.



Он также подчеркнул, что две трети наемников намерены по завершению контракта вернуться в Норвегию для организации военного переворота.



"Они справедливо считают, что исторически Норвегия - Родина викингов, - заявил Пригожин. - И по их собственному мнению "Норвегия для викингов. Гомосексуалистам здесь не место", – подчеркнул он.

