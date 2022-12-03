



Пригожин предупредил США: "Не будите ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" и бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ЧВК никогда не пересекала рамки дозволенного.



Так он прокомментировал вопрос прессы о том, почему решение о включении ЧВК в список террористических организаций в США пока не было принято. Об этом сообщает ТАСС.



Пригожин отметил, что в ЧВК "Вагнер" "никогда не притесняли мирное население, всегда спасали от насилия угнетенных, никогда не подпадали ни под одну из категорий террористических организаций, не переходили и не собираемся переходить законы нравственности".



Кроме этого, владелец ЧВК выступил с предупреждением в адрес США.



"Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Не будите, американцы, ЧВК "Вагнер", пока ЧВК "Вагнер" еще спит", - заявил он.