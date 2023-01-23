



Пригожин предложил сажать в тюрьму за "гламуризацию армии"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал генерала, заявившегося о запрете бород в армии.



Заявление Пригожина по этому поводу обнародовал официальный Telegram-канал его пресс-службы.



"Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство", - заявил Пригожин



Лидер "вагнеровцев" также предложил ввести уголовное наказание за "гламуризацию армии".



"Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии", - заявил он.



Также Пригожин призвал Кадырова отрастить бороду в два раза больше - "за себя и за него".



