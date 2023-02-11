



Пригожин пожаловался на жесткое сопротивление ВСУ в Бахмуте

Основатель ЧВК "Вагнер" пожаловался на жесткое сопротивление со стороны украинских военных в Бахмуте.



Об этом он сказал в интервью прокремлевскому военкору Семену Пегову.



По словам Пригожина, российские войска "должны захватить" стратегически важный город Бахмут в Донецкой области, чтобы продолжить кампанию, однако россияне столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинских защитников.



Он считает, что РФ должна была установить четкие цели, а именно, "твердо установить свое присутствие" на востоке Украины или продвигаться вперед, чтобы "захватить большую часть страны".



"Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть "ДНР" / "ЛНР", ну, надо еще годика полтора-два поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план", - сказал Пригожин.

