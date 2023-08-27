



Пригожин остался вызовом для Путина даже после смерти

Популярность основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина даже после его гибели осталась вызовом для президента России Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Post.



По информации издания, россияне установили временные мемориалы в честь Пригожина в почти в 20 городах, что указывает на то, что Пригожин угрожает Путину даже после смерти.



“Пригожин и другие высокопоставленные руководители "Вагнера" погибли в странной авиакатастрофе ровно через два месяца после того, как Путин заклеймил его предателем за кратковременное восстание против российской армии”, – пишет издание. “Мемориалы явно продемонстрировали поддержку Пригожина по всей России в радикальных провоенных кругах и показали деликатную задачу Кремля справиться с потенциальным гневом среди его сторонников, поскольку многие представители российской элиты убеждены, что это был заказ Кремля”.



Российский аналитик и независимый журналист Дмитрий Колезев утверждает, что “задача Кремля состоит в том, чтобы справиться с гневом сторонников Пригожина и "Вагнера", в частности среди офицеров”.



По его словам, “Пригожин поставил под угрозу режим Путина и продемонстрировал его слабость, за что получил неизбежное наказание”.

“Я думаю, что элиты очень хорошо поняли этот сигнал”, – считает Колезев. “Есть более широкая аудитория военных активистов и сторонников ЧВК "Вагнер", среди которых есть культ Пригожина. Путину нужно не дать этим людям стать его оппонентами и удержать их от возможных радикальных действий, отдав должное Пригожину и предложив альтернативную версию его смерти".



По мнению издания ,именно поэтому в четверг, спустя сутки после авиакатастрофы, Путин похвалил Пригожина как "талантливого человека", который "достиг необходимых результатов", но "совершил ошибки", ссылаясь на мятеж.

