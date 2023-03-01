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Пригожин опроверг покупку "вагнеровцами" спутниковых снимков у КНР
01.03.2023 12:06 Алина Груднева

Пригожин опроверг покупку "вагнеровцами" спутниковых снимков у КНР

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил журналистам относительно данных США по поводу возможности предоставления Китаем военной помощи России для войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

По данным Госдепа, "вагнеровцы" используют в Украине спутниковые снимки, сделанные китайской компанией Spacety Co, которая внесена в "черный список" США.

"У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК "Вагнер" уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени", - сказал Пригожин.

По его словам, РФ внимательно наблюдает за всеми точками мира, в том числе за американским Госдепом.
 

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