



Пригожин опроверг покупку "вагнеровцами" спутниковых снимков у КНР

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил журналистам относительно данных США по поводу возможности предоставления Китаем военной помощи России для войны против Украины.



Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".



По данным Госдепа, "вагнеровцы" используют в Украине спутниковые снимки, сделанные китайской компанией Spacety Co, которая внесена в "черный список" США.



"У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК "Вагнер" уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени", - сказал Пригожин.



По его словам, РФ внимательно наблюдает за всеми точками мира, в том числе за американским Госдепом.

