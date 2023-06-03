



Пригожин обвинил российское МО в попытке взорвать его людей в Бахмуте

Между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу возник новый скандал. "Вагнеровец" обвинил Минобороны в попытке подрыва отходящих из Бахмута боевиков.



Об этом сообщает "Медуза".



По словам Пригожина, на путях отхода боевиков ждали "сюрпризы": сотни противотанковых мин и тонны пластида.



"Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Что это было? Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки", - заявил Пригожин.



Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ранее сообщал, что его наемники начали выход из Бахмута. Они якобы должны были оставить позиции в городе к 1 июня. В Институте изучения войны отмечали, что боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, не смогут уйти из Бахмута без потерь в связи с близким расположением ВСУ.



