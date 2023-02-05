



Пригожин о ранении его соратника в голову: никогда с ним не встречался

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заверил, что никогда не встречался с раненым в голову Игорем Мангушевым, которого в сети назвали его соратником.



Таким образом он ответил изданию "МосНьюс".



"Ничего не могу точно сказать, но раз он участвовал в СВО, то молодец. Мои коллеги подсказывают, что в 2019 году он сотрудничал с Медиагруппой "Патриот", еще будучи блогером", — сказал Пригожин.



Мангушев был тяжело ранен из короткоствольного оружия в затылок, в связи с чем попал в реанимацию. Он является "капитаном" "4-й бригады 2-го Армейского корпуса" 8-й армии ВС РФ.