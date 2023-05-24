



Пригожин о привлечении "Вагнерa"к защите приграничных регионов РФ: чужой хоровод

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о возможном привлечении его бойцов к защите приграничных территорий России.



После вторжения диверсантов на территорию Белгородской области встал серьезный вопрос о защите приграничных территорий России. В Сети спорят о необходимости создать отдельные подразделения для этой цели.



Редакция Telegram-канала "Портфель Генштаба" поинтересовалась у Пригожина, будет ли ЧВК "Вагнер" принимать участие в организации деятельности противодиверсионных подразделений.



Несколько месяцев назад предприниматель сообщил, что будет вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, после чего произошло несколько событий. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия сама может защитить свои территории. Главы регионов также отметили, что справятся самостоятельно.



"Поэтому как же мы можем, как говорится, в чужой хоровод. Вот когда они будут упускать все и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем и будем защищать. Что делать-то? Это же наша Родина. Бюрократы, они виноваты в том, что противник прорывается", — приводит слова Пригожина пресс-служба.



Бизнесмен считает, что военное ведомство должно нести ответственность за происходящее на границах России. По мнению Пригожина, министерство обороны не беспокоится об укреплении рубежей страны, а отпор украинским диверсантам давали пограничники.